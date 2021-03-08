Відома модель Жизель Олівейра, зірка "Victoria's Secret", показала себе в гарячому образі

На фото дівчина здалася в міні-шортиках і білому топі. Олівейра доповнила образ стильними підборами, а волосся зібрала в хвіст. Жизель показала на декількох кадрах свою красу, давши можливість розглянути себе з усіх боків. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Закохана в цей топ", - написала зірка під фото.

Фанати поставили понад шість тисяч лайків і написали коментарі:

"Гаразд, поні" ," я люблю тебе до смерті до непритомності", "Люблю цей топ"," як ідеально Стара"," Бог жінка"," завжди красиво", " брехня. Топ закоханий в тебе", "Я не знаю, що сказати", "вау, красуня, дорога", "щастя x365 в рівних правах і можливостях", "вітаємо вас з Міжнародним жіночим днем, краща модна топ-Діва, модель. Будьте щасливі у своєму житті".

Ми писали, що модель Жизель Олівейра з модного будинку Victoria's Secret вразило бездоганною фігурою, побешкетувавши перед дзеркалом.

Так, знаменитість позує в облягаючому ТОПі без білизни, бездоганно згинаючись перед камерою.

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