Відома актриса Ольга Куриленко, яка зіграла роль дівчини Джеймса Бонда, показала себе, привітавши всіх

На фото дівчина позувала в сукні з декольте і без білизни. Волосся у Ольги розвивалися в кадрі, що додало йому рух. Образ Куриленко доповнила яскравим манікюром, а на шиї можна побачити прикрасу з каменем. Знімок вийшов дуже жіночним і спокусливим, адже актриса виглядає бездоганно. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"З Міжнародним жіночим днем!",- написала зірка.

Фанати поставили понад 12 тисяч лайків і написали коментарі:

"Дивовижна", "красиві нігті"," вітаю Вас зі святом"," жінка мрії"," зі святом", " Оля зі святом з України!", "Sentinelle був дійсно хороший! Просто хотів сказати", " Ольга, вітаю з 8 березня ! Нехай це свято принесе вам відмінний настрій, безмежне щастя і море приємних сюрпризів!".

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