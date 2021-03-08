Відома модель Анастасія Покрещук, зірка "Від пацанки до панянки", показала, що може

На кадрах Анастасія позувала у футболці і штанях. Дівчина була на кухні, а в руках тримала ніж, яким намагалася розколоти молодий кокос, як вона подивилася в Інтернеті. В результаті у Покрещук все вийшло і дівчина показала результат роботи. Кадри вийшли кумедними і навіть смішними. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Я змогла, молодий кокос піддався", - написала зірка під відео.

Фанати подивилися ролик більше 11 тисяч разів і написали коментарі:

"Переживала за твою руку", " це що ? Сир?", "Самурай ти наш", "дриль візьми", "небезпечна Настя", "зі святом Настя з 8 березня, будь такою ж класною і позитивною", "від тебе Настюх настрій піднімається", " треба брати тебе з собою в Африку. Не пропаде", "міні сокиркою тільки".

Ми писали, що блогерка з рекордними вилицями Анастасія Похрещук здивувала публіку зізнанням про дітей.

Настя сама навчилася колоти собі "уколи краси", що продемонструвала в сюжеті програми" ЖВЛ", яка зняла про неї цілу історію. Анонс цього сюжету Покрещук опублікувала і на своїй сторінці, в ньому дівчина також розповіла, що коли розбагатіє, то візьме дитину з дитбудинку.

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