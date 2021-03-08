Колишня дружина Потапа, Ірина Горова, показала кадр з дня святкування 8 березня в колі сім'ї

Як пише Politeka.net, у себе в Instagram 43-річна красуня-продюсер поділилася яскравим фото, на якому позувала в одному білому топіку на тонких бретельках дуже нагадує ліфчик і жовтих легких широких штанях в кріслі, в будинку свого батька.

Волосся Ірина зібрала в пучок, і всю увагу направила на ігрову дошку. Її суперником став власний батько, чоловік був одягнений не так помітно, як його дочка, у чорну футболку і джинси.

"Знову програла😂 ще вчитися і вчитися)", - підписала знімок Ірина.

Фанати Ірини "злетілися" помилуватися підтягнутим тілом красуні. Ірина стежить за собою і завжди вигладить на всі сто. Дівчині можна без сорому роздягатися, хоча вигляд в ліфчику перед Батьком міг збентежити фанатів, які вирішили цього разу промовчати про зовнішній вигляд красуні. Замість цього, шанувальники привітали Ірину зі святом, та ще й накидали компліментів з приводу гри в шахи:

"Конем потрібно було...😎 🐎 ", "Зі святом!) ", "Клас ! Папа подарунок долі!!!", "Ірочка, зі святом, любові і любові тобі❤️", " міг би і піддатися ТАТО. 8 березня ж😮", " Іра зі святом,...ти красуня!",- написали фанати.

Раніше Ірина розмістила довгий пост про те, що сьогодні, 8 березня, весь світ в 110-й раз святкує "Міжнародний жіночий день"💐. "За цей час він зазнав стільки метаморфоз: від ідеологічного вшанування жінки до дня весни, любові та сімейних цінностей ;)

Мені здається, не настільки важливо, як ми називаємо це свято-важливий посил і енергія, яку ми в нього вкладаємо", - написала знаменитість і привітала своїх близьких і шанувальників.

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