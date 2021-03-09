Успішна співачка Ані Лорак похвалилася горою подарунків від Філіпа Кіркорова.

Як повідомляє Politeka.net, про це з'явилася публікація в сторіс на сторінці в Instagram.

Найкращий друг Ані Лорак і хрещений дочки Софії, Філіп Кіркоров вирішив подарувати сімейству Лорак гору подарунків. Артистка виклала кілька роликів на цю тему.

Глядачам можна побачити, як щедрий хресний наводить камеру на безліч коробок з іграшками. Це ляльки відомої фірми. Подарунків набагато більше, ніж заведено дарувати у звичайних випадках. Є навіть будиночок для ляльок.

Вся дія супроводжується коментарями Кіркорова, який говорить: «з 8-м Березня тебе. І ось що до тебе сьогодні прийде. Подивися, подивися, подивися...".

Далі всі бачать різні упаковки іграшок, покликані справити незабутнє враження на дитину.

На відео Ані Лорак підписала слова подяки зоряному куму: "спасибі, улюблений хресний!"

Потрібно відзначити, що Лорак поки не показувала, що дарує колишній чоловік дівчинці.

На жаль, коментарі від фанатів неможливо прочитати, оскільки в сторіз немає такої функції.

Красуня Ані Лорак, якій часто дорікають у зловживанні послугами пластичних хірургів, пережила розлучення зі своїм турецьким чоловіком Муратом. У колишнього подружжя залишилася дівчинка, яка зрідка бачиться з татом.

Після важкого розставання, де Лорак скаржилася на невірність і зради в липні 2018 року, не дивно, що колишнє подружжя не бачилося з того часу.

Однак, яке ж було здивування фанатів, коли на світському заході Ані Лорак пройшлася взявшись за руки з Муратом Налчаджіоглу. Такий поворот подій викликав багато запитань і припущень.

Струнка і прекрасна Ані Лорак поки ніяк не пояснила цю появу.

Нагадавши, Ані Лорак в тісному комбінезоні поманила вигинами.

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