Успішна співачка Ані Лорак похвалилася горою подарунків від Філіпа Кіркорова.
Як повідомляє Politeka.net, про це з'явилася публікація в сторіс на сторінці в Instagram.
Найкращий друг Ані Лорак і хрещений дочки Софії, Філіп Кіркоров вирішив подарувати сімейству Лорак гору подарунків. Артистка виклала кілька роликів на цю тему.
Глядачам можна побачити, як щедрий хресний наводить камеру на безліч коробок з іграшками. Це ляльки відомої фірми. Подарунків набагато більше, ніж заведено дарувати у звичайних випадках. Є навіть будиночок для ляльок.
Вся дія супроводжується коментарями Кіркорова, який говорить: «з 8-м Березня тебе. І ось що до тебе сьогодні прийде. Подивися, подивися, подивися...".
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Далі всі бачать різні упаковки іграшок, покликані справити незабутнє враження на дитину.
На відео Ані Лорак підписала слова подяки зоряному куму: "спасибі, улюблений хресний!"
Потрібно відзначити, що Лорак поки не показувала, що дарує колишній чоловік дівчинці.
На жаль, коментарі від фанатів неможливо прочитати, оскільки в сторіз немає такої функції.
Красуня Ані Лорак, якій часто дорікають у зловживанні послугами пластичних хірургів, пережила розлучення зі своїм турецьким чоловіком Муратом. У колишнього подружжя залишилася дівчинка, яка зрідка бачиться з татом.
Після важкого розставання, де Лорак скаржилася на невірність і зради в липні 2018 року, не дивно, що колишнє подружжя не бачилося з того часу.
Однак, яке ж було здивування фанатів, коли на світському заході Ані Лорак пройшлася взявшись за руки з Муратом Налчаджіоглу. Такий поворот подій викликав багато запитань і припущень.
Струнка і прекрасна Ані Лорак поки ніяк не пояснила цю появу.
Нагадавши, Ані Лорак в тісному комбінезоні поманила вигинами.
Як повідомляла Politeka, пишногруда Лорак вразила фігурою в чорному боді.
Також Politeka писала, у мережі обговорюють зовнішність Кіркорова до Пугачової.