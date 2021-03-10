Співачка Аліна Гросу здивувала шанувальників спекотними фото з героєм своїх кліпів Романом Полянським

Як повідомляє Politeka.net, популярна українська співачка Аліна Гросу кілька місяців тому приголомшила шанувальників новиною про розлучення з російським чоловіком Олександром Комковим. Після казкового весілля в Італії пара прожила разом лише кілька місяців, а потім їх союз розпався. Однак, судячи з усього, дівчина не довго сумувала, і незабаром почала з'являтися на людях з героєм своїх кліпів – Романом Полянським.

І хоча Гросу розповідає всім, що їх з Романом об'єднує тільки дружба, шанувальники зірки впевнені, між ними щось більше. Так, наприклад, дівчина провела з актором новорічні канікули в Буковелі, а потім несподівано для всіх записала з ним спільну пісню про кохання. І ось після релізу нового хіта у фанатів не залишилося сумнівів з приводу романтичних відносин Аліни і роману.

А днями парочка дала інтерв'ю в програмі "Світське життя", в якому непрямо, але дали зрозуміти, що вони разом. Причому Полянський навіть переїхав до Києва до Аліни, і тепер вони живуть разом. А до 8 березня актор вирішив порадувати співачку розкішним букетом ніжних рожевих троянд. Гросу опублікувала у своєму Instagram кілька кадрів, на яких позує разом з бойфрендом і тримає в руках цей розкішний букет. Дівчина виглядає щасливою разом з коханим, а шанувальники тільки раді за неї. У підписі до публікації артистка залишила кумедний віршик, в якому є фраза "Боляче, але приємно".

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