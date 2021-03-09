Балерина Анастасія Волочкова блиснула фігурою в бікіні на снігу

Як повідомляє Politeka.net, популярна російська балерина Анастасія Волочкова прославилася не стільки своїм професіоналізмом, як любов'ю до шпагатів, лазні і скандалів. У зірки геть відсутні комплекси, а в своїх соцмережах вона сміливо виставляє на показ своє розкішне життя. Так, нещодавно артистка постила у своєму мікроблозі в Instagram милі фото з мамою і донькою, а тепер знову повернулася до більш звичних відвертих знімків в сміливому бікіні.

На новій фотографії, яку Настя виклала в мережу, її можна побачити на засніженому дворі її заміського будинку. На прогулянку балерина вийшла в сліпуче помаранчевому купальнику-бікіні, який ледь прикриває всі її принади, а свій образ вона доповнила банної капелюшком. Звичайно ж Волочкова встала у свою улюблену балетну стійку з виставленою вперед однією ногою, причому по снігу вона ходить в легких пляжних шльопанцях.

У підписі до фотографії Анастасія загадково написала: "Прекрасний весняний святковий день радості, любові і захоплення!". Як відомо, балерина вже давно відключила можливість коментування своїх фотографій, так що оцінити її яскравий купальник просто нікому.

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