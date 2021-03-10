Юна внучка відомої легендарної співачки Софії Ротару похвалилася своїми розвагами
Як повідомляє Politeka.net, 19-річна Соня Євдокименко, внучка співачки Софії Ротару, яка живе і будує модельну кар'єру в США, в Instgaram поділилася новими кадрами.
Сяюча дівчина блиснула красою на тлі сонячного Нью-Йорка.
Соня Євдокименко позувала в чорному гольфі, який вона доповнила масивним ланцюгом. Дівчина завдала легкий макіяж, що підкреслює її природну красу.
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"Весна офіційно прийшла",-написала вона, зазначивши, що температура в Нью-Йорку вже +14.
Також Соня показала, що влаштувала посиденьки з подружками в ресторані.
"Дівич-вечір", - підписала вона кадри.
Нагадаємо, в листопаді 2020 року з'явилися перші новини про те, що внучка Софії Ротару зібралася заміж. Обранцем Софії Євдокименко став Денис Жданов-підприємець, віце-президент з маркетингу компанії Readdle. Відомо, що бізнесмен входить до рейтингу журналу Forbes «ТОП-30 підприємців Європи у сфері технологій».
Однак сама Софія Ротару не в захваті від ідеї своєї внучки. Легендарна співачка вважає, що родичка ще занадто молода, щоб виходити заміж
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