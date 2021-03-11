Це ж треба було так

Співачка Камалія, яка одружена з мільярдером Мохаммадом Захуром, викликала фурор несподіваним знімком

Як передає Politeka.net, 43 - річна зірка опублікувала свіже фото у своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала в оточенні відразу двох імпозантних чоловіків-свого чоловіка і всесвітньо відомого дизайнера дитячого одягу Елая Рукосса.

"Дорогий @elieroukoss вітаємо тебе з презентацією нової казкової колекції!!",- підписала кадр Камалія.

Співачка позувала в напівпрозорому облягаючому платті зеленого відтінку, яке найвигіднішим чином підкреслило її пишні принади. Блондинка поклала шикарні світлі локони на плечі і здивувала бездоганним макіяжем. Вона стояла поруч з дизайнером, тепло обійнявши його за талію. Втім, той зробив те ж саме.

Публіка здивувалася, наскільки Рукосс, зі стильною доглянутою борідкою, був схожий в цей момент на персонажа з турецького серіалу" Величне століття " - Султана Сулеймана. Камалію ж користувачі порівняли з Роксоланою, іншою героїнею цієї ж телесаги.

"Спочатку здалося, що Султан Сулейман з серіалу❤"

"Ув! Камалія, хто це підкажіть! Мені теж здалося, що султан Сулейман з серіалу Величне століття"

"сукня звичайно... якесь таке... тепле і так з любов'ю огортає цю шикарну фігуру... Це ж треба було так і приборкати... Супер..."

"Камалія! Ваша ніжна краса, струнка фігура, добра посмішка - просто заворожує❤️"

"Ви на цій фотографії виглядаєте як Роксолана. Фільм чудовий вік) 🔥"

"Подумала😂що це Сулиман так схожі з фільму а ви як Роксолана прекрасна як завжди!🙌❤️"

"Я теж подумала що це Сулейман і Хюррем"

"Ви як Султан Сулейман і Хюррем🔥"

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