Співачка Камалія, яка одружена з мільярдером Мохаммадом Захуром, викликала фурор несподіваним знімком
Як передає Politeka.net, 43 - річна зірка опублікувала свіже фото у своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала в оточенні відразу двох імпозантних чоловіків-свого чоловіка і всесвітньо відомого дизайнера дитячого одягу Елая Рукосса.
"Дорогий @elieroukoss вітаємо тебе з презентацією нової казкової колекції!!",- підписала кадр Камалія.
Співачка позувала в напівпрозорому облягаючому платті зеленого відтінку, яке найвигіднішим чином підкреслило її пишні принади. Блондинка поклала шикарні світлі локони на плечі і здивувала бездоганним макіяжем. Вона стояла поруч з дизайнером, тепло обійнявши його за талію. Втім, той зробив те ж саме.
Публіка здивувалася, наскільки Рукосс, зі стильною доглянутою борідкою, був схожий в цей момент на персонажа з турецького серіалу" Величне століття " - Султана Сулеймана. Камалію ж користувачі порівняли з Роксоланою, іншою героїнею цієї ж телесаги.
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"Спочатку здалося, що Султан Сулейман з серіалу❤"
"Ув! Камалія, хто це підкажіть! Мені теж здалося, що султан Сулейман з серіалу Величне століття"
"сукня звичайно... якесь таке... тепле і так з любов'ю огортає цю шикарну фігуру... Це ж треба було так і приборкати... Супер..."
"Камалія! Ваша ніжна краса, струнка фігура, добра посмішка - просто заворожує❤️"
"Ви на цій фотографії виглядаєте як Роксолана. Фільм чудовий вік) 🔥"
"Подумала😂що це Сулиман так схожі з фільму а ви як Роксолана прекрасна як завжди!🙌❤️"
"Я теж подумала що це Сулейман і Хюррем"
"Ви як Султан Сулейман і Хюррем🔥"
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