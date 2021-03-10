Популярна українська співачка Наталія Могилевська, яка підкорює молодіжну мережу Тік Ток, посміялася над своїм віком

Як повідомляє Politeka.net, у себе в соціальній мережі артистка опублікувала кумедне відео. Зірка одягла масивні окуляри, в яких позувала на камеру під музику. Через мить вона зняла їх і стала загадково дивитися вниз, де був зображений співаючий смайл. Артистка зобразила здивований вираз обличчя. Видно було, що вона приголомшена.

"Я одна не можу зрозуміти, як емоджі потрапляє в пісню", - підписала кумедне відео Наталя, таким чином пожартувавши над своїм віком.

Як відомо, Тік Ток - це молодіжна мережа, в якій найкраще орієнтуються підлітки. Але і доросла аудиторія намагається освоїти мережу.

У коментарях співачці залишили масу захоплених слів. Не обійшлося і без критики. Багато хто вважав, що Могилевська переборщила з макіяжем.

"Тонни тоналки не врятують від старості», "ти найкраща", "Як ви прекрасні в будь-якому віці. Але, вам потрібно відпочити», «зате прикольно», «Вам треба колір волосся поміняти, якось блонд старить», "ти дуже класна, ми тебе всі любимо",-пишуть користувачі Мережі.

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Як повідомляла Politeka, 45-річна Могилевська в образі ляльки Барбі ледь не впустила бюст з відвертої сукні: "Наташка запалює".

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