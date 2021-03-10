Колишній дворецький припустив, якою була б реакція принцеси Діана на скандали навколо британської монархії

Як повідомляє Politeka.net , з посиланням на британське видання Daily Mail, колишній дворецький королівської сім'ї Пол Баррел, який працював у принцеси Діани, поділився своїм баченням того, як вона відреагувала б на скандали навколо сімейства принца Гаррі.

Так, за словами Баррела, який дуже добре знав принцесу Діану, його часто запитують про її можливі реакції на різні події. Так, що стосується недавнього скандального інтерв'ю принца Гаррі і Меган Маркл, то і це колишній дворецький прокоментував. Він вважає, що Діана не стала б займати нічию сторону, а зробила б спроби помирити всіх членів королівської сім, особливо своїх синів – Вільяма і Гаррі. "Вона хотіла б, щоб її діти були щасливі і не були розділені", - вважає Баррел. Він також додав, що Леді Ді просто однією рукою обняла б Вільяма, а другою Гаррі. Вона, як мати, бажала б щастя своїм синам і зробила б все можливе, щоб примирити їх.

Крім того, Пол Баррел заявив, що Принцеса Діана була "монархісткою", так що не хотіла б розвалу монархії, яку вважала "невід'ємною частиною" Великої Британії. Дворецький повідав, що за рік до своєї трагічної загибелі Діана відправила йому листа, в якому висловлювала велику повагу до Єлизавети II.

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