Дружина відомого українського телеведучого Володимира Остапчука, Христина Горняк відверто заговорила про фінанси

Як повідомляє Politeka.net, в Instagram Христина затіяла рубрику відповідей на запитання шанувальників. Дівчина вирішила підняти тему фінансів, відверто відповівши на цікаві запити.

"Ви з Вовою відразу обговорювали, що його гроші загальні,а ваші-це ваші?",- запитала Христину одна з прихильниць.

"Ну, ми з ним на березі обговорили, хто як бачить фінансову модель у відносинах. Я не з тих дівчат, що сидять вдома, але і не з тих, що ділить витрати на покупку житла або відпочинок. Завжди вважала, що всі основні зобов'язання щодо забезпечення лежать на чоловікові, а я заробляю собі на помади і йому на подаруночки (хороші), і купую продукти за свій рахунок, і заправляюся сама. Чим не внесок у загальний бюджет?",- зазначила Христина.

Вона також додала, що буде виховувати свого сина дамським угодником, який задаровує жінок подарунками, квітами і увагою. На думку Христини, саме таким повинен бути справжній чоловік.

Як відомо, Христина Горняк і Володимир Остапчук одружилися восени 2020 року. Їхні стосунки почалися на тлі скандалу з розлученням Остапчука.

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