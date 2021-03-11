Справжнім потрясінням для "Холостячки" Ксенії Мішиної та її обранця Олександра Еллерта стало поповнення в родині

Як передає Politeka.net, 34-річний переможець шоу опублікував в "сторіз" у себе в Instagram свіжі кадри, на яких продовжив ділитися з публікою "щастям", що привалило.

Як відомо, кілька тижнів тому Ксенія і її коханий з радістю оголосили про те, що завели собі хом'яка в клітці. Тварину назвали Степаном Еклеричем і все йшло добре, поки якось вночі хом'як не розплодився. Виявилося, що весь цей час це була не просто самка, а ще й вагітна.

Так, пара стала щасливими володарями п'ятьох новонароджених хом'ячків, чим тут же поділилися з публікою, в жаху запитуючи, що тепер робити. Відійшовши від шоку і раптових нічних пологів, Олександр розповів, як себе почуває зараз його кохана.

"Хом'ячої мудрості з ранку вам - мати не та, хто народила, мати та, хто тебе до ранку не зжерла, - пожартував Еллерт і поспішив заспокоїти, - Хом'яки живі, Ксюха щаслива, я на роботу".

Олександр, мабуть, сильно переживає за майбутнє хом'ячого сімейства.

"Знаєте, що я зараз подумав за цих хом'яків, у мене тільки вони в голові. А їх треба хрестити? Або вони виростуть, самі виберуть віру собі? Хом'ячепутізм, защеканство...", - приснув зі сміху хлопець.

Раніше ми розповідали, як Еллерт змусив Мішину верещати від захвату, піднісши їй розкішний подарунок прямо в аеропорту. Переможець "Холостячки" зустрів актрису з букетом квітів та відвів на парковку, де її вже чекав лімузин "Хаммер".

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