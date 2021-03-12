Солістка The Hardkiss Юлія Саніна порадувала публіку соковитим кадром

Як передає Politeka.net, 30-річна зірка опублікувала свіже фото в своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала в спокусливому образі.

Так, гаряча брюнетка позувала в мальовничому місці. Швидше за все, під час зйомок тревел-шоу "Орел і решка", новою ведучою якого вона стала.

На ній було легке чорне плаття з напівпрозорої тканини з незвичайним принтом. Крізь нього можна розгледіти її стрункі ніжки. Дівчина стояла біля білокам'яної будови на розмальованих сходинках, притримуючи рукою волосся, в якому грав вітер.

Юлія трохи мружилася, засліплена променями, обдарувавши глядачів чарівною посмішкою.

"Сонце 🌞", - лакончіно підписала фото зірка.

Користувачі кинулися коментувати побачене, а деякі навіть із заздрістю, розщедрившись на компліменти:

"ну я бачу тут як мінімум два сонця))"; "Ти наше сонечко😍 Гарного дня😍"; " Юлія, чиє плаття?😍 Чудове!"; "Шикарне плаття, вам дуже личить 👏"; "До чого ви прекрасні😍"; "Ось красива дівчинка!😍"; "дивно, що може зробити сонце 🌞 з душею людини🌝"; "Два сонця. Таке плаття гарне, де взяти? Хочу й собі".

Раніше ми розповідали, як вокалістка The Hardkiss в образі фатальної красуні змусила тремтіти. Артистка позувала у фіолетовій сукні з шаленими вирізами і занадто відвертою зоною декольте.

"Зі святом✨ Дівчата, ви - моє натхнення. Ваші історії в наших піснях. Нехай вони будуть щасливими💋", - підписала фото співачка, вітаючи прихильниць з минулим Жіночим днем.

"А ви наша велика і ні з ким незрівняна квіточка, від якої ми надихаємося, ми любимо вас безмірно за ваше старання в музиці, кар'єрі і за все, що ви робите", - тепло відреагувала одна з фанаток.

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