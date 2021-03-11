У мережі порівняли фотографії Віра Брежнєвої майже 20 річної давності, фанати збентежені
Як повідомляє Politeka.net, популярна українська співачка і нинішня дружина композитора Костянтина Меладзе Віра Брежнєва, починала свою кар'єру в спокусливому тріо "ВІА Гра". З того часу багато чого змінилося, співачка побудувала успішну сольну кар'єру і навіть заснувала власний косметичний бренд.
У мережі вирішили порівняти як змінилася Віра за останні два десятки років. На сторінці zirkovyi_shlyah в соцмережі Instagram опублікували фотоколаж, який складається з двох знімків співачки - 2003 року і сучасного.
На архівному фото Віра Брежнєва позує перед камерою в спокусливому вбранні - на ній коротенька світла спідничка з квітковим візерунком і мереживною оборкою, і вузький білий топік, який красиво підкреслює струнку фігурку і пружне декольте. Її волосся розпущене і недбало укладене, а на обличчі легкий макіяж і грайлива посмішка. На другому фото Віра позує в ще більш цікавому образі - на ній чорні Латексні штани і темна кофтинка з пікантним розрізом в зоні декольте.
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У підписі до колажу йдеться: "Співачка Віра Брежнєва у 2003-му і зараз. Здається, @ververa майже не змінилася. Складно знайти відмінності між зіркою в період "ВІА Гри" і нею сучасної. Друзі, а ви що скажете?". Звичайно ж шанувальники почали обговорювати ці фотографії зірки, відзначаючи, що вона як і раніше прекрасна, а деякі навіть жартують про безсмертя Брежнєвої.
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