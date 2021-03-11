Модель і зірка "Супер топ-модель по-українськи" Алла Костромічова показала, як відчуває життя

Як передає Politeka.net , Алла веде активне життя і поза телекамер, тому часто ділитися знімками в соціальній мережі Instagram. Костромічова вирушила у відпустку на острів Пуерто-Ріко, де знайшла ідеальне місце для купання.

Цього разу Алла позувала в бікіні з квітковим принтом, позуючи біля водоспаду. Дівчина стояла в профіль і закинула голову, закривши очі від задоволення, відчуваючи потік падаючої води на собі. Красуня без сумніву блиснула розкішною фігуркою, яку не соромиться демонструвати фанатам.

"Це неймовірне відчуття дивитися на водоспад знизу. Від сили стихії, крижаних крапель і краси природи перехоплює подих. Живеш", - написала Алла під фото.

Фанати не змогли пройти повз такої краси і відразу почали коментувати знімки: "Як круто", "Дуже красиве фото", "Неймовірно", "Красиво дуже! Справжнє місце сили!", "О боже мій", "Це ідеально", "Неймовірно красиве місце", "Все красиво, там, де немає людей", "Неймовірна красуня природи і людини в одному фото", "Красиво звичайно, але перша думка була - вода крижана".

Нагадаємо, Костромічова з " Супер топ-модель по-українськи" з келихом в руках блиснула пружним декольте.

А ще Politeka писала, що Костромічова з "Супер топ-модель по-українськи" у крихітних шортиках змусила здригнутися.