Модель і зірка "Супер топ-модель по-українськи" Алла Костромічова показала, як відчуває життя
Як передає Politeka.net, Алла веде активне життя і поза телекамер, тому часто ділитися знімками в соціальній мережі Instagram. Костромічова вирушила у відпустку на острів Пуерто-Ріко, де знайшла ідеальне місце для купання.
Цього разу Алла позувала в бікіні з квітковим принтом, позуючи біля водоспаду. Дівчина стояла в профіль і закинула голову, закривши очі від задоволення, відчуваючи потік падаючої води на собі. Красуня без сумніву блиснула розкішною фігуркою, яку не соромиться демонструвати фанатам.
"Це неймовірне відчуття дивитися на водоспад знизу. Від сили стихії, крижаних крапель і краси природи перехоплює подих. Живеш", - написала Алла під фото.
Мама Корольової публічно звернулася до Тарзана після скандалу з його зрадами: "Твоє призначення..."
Еллерт змусив Мішину верещати від захвату, зробивши їй розкішний сюрприз в аеропорту: "Дурилка ти моя"
Син 91-річного Чапкіса показав, в яких умовах живе його батько після весілля з молодою: "Червона білизна і..."
Хто ховається в костюмі жаби в шоу "Маска", українці зметикували раніше Данилка і Винника: "Троє дітей і..."
"Спасибі за збережені життя!": не стало видатного українського медика, країна в жалобі
Фанати не змогли пройти повз такої краси і відразу почали коментувати знімки: "Як круто", "Дуже красиве фото", "Неймовірно", "Красиво дуже! Справжнє місце сили!", "О боже мій", "Це ідеально", "Неймовірно красиве місце", "Все красиво, там, де немає людей", "Неймовірна красуня природи і людини в одному фото", "Красиво звичайно, але перша думка була - вода крижана".
Нагадаємо, Костромічова з "Супер топ-модель по-українськи" з келихом в руках блиснула пружним декольте.
А ще Politeka писала, що Костромічова з "Супер топ-модель по-українськи" у крихітних шортиках змусила здригнутися.
Також Politeka повідомляла, що Костромічова з "Супер топ-модель по-українськи" показала, що ще "топчик".