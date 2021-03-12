Співачка Тіна Кароль збентежила незвичайним вбранням - публіка аж заверещала

Як передає Politeka.net, на одній з фан-сторінок 36-річної зірки в Instagram опублікували нове відео з її останнього концерту, який відбувся в Запоріжжі (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).

Так, Тіна з'явилася на сцені в "вагітній" сукні - дуже широкому світлому вбранні, схожому, скоріше, на накидку. Публіка із захопленням зустріла співачку, із залу доносилися крики та оплески. Фанати влаштували теплий прийом артистці, організувавши флешмоб з плакатами.

"Раді зустрічі", - було написано на листках паперу, які люди піднімали вгору і качали руками в такт.

Користувачі з жаром обговорили побачене, в тому числі і вбрання Тіни. У деяких, на тлі чуток про роман співачки з колегою Даном Баланом, розігралася фантазія:

"Я спочатку подумала що там написано Дан + Тіна😂😍😍❤️"

"Такі концерти як полюс тяжіння..."

"А хто підкаже що це за накидка-сукня у Тіни? Це з якогось кліпу?)" - "Ні. Це спеціально для цього туру створили і для цієї пісні"

"Ну нарешті, ФанТіна розгойдалася!!"

"Було дуже круто❤️Тіна космос😍 емоції через край🔥"

До цього ми розповідали про неприємний інцидент, що стався з Кароль на концерті в Херсоні. Коли вона співала на сцені, раптово пропав звук. Заминка вийшла через технічні неполадки. Артистка не розгубилася і почала спілкуватися з залом.

"Чим, ви думаєте, я буду займатися після концерту?", - запитала вона у глядачів.

"Скандалити!", - вигукнув хтось із залу.