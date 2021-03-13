Починаюча модель Діва Кассель розбурхала пікантним знімком
Як передає Politeka.net, 16-річна дочка акторів Моніки Беллуччі та Венсана Касселя опублікувала в своєму мікроблозі в Instagram свіже фото, яким розбурхала серця публіки.
Юна красуня приймала ванну, коли вирішила зробити селфі. Дівчина з мокрим волоссям виринула з води, здивувавши натуральною красою. Її бездоганні риси обличчя хочеться розглядати й розглядати.
"Доброго ранку", - побажала модель своїм фоловерам.
Користувачі не змусили себе довго чекати з компліментами в коментарях:
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"красива дівчина!!! ❤️🌷"
"Привіт красиве фото! 💥"
"І тобі доброго ранку, красуня!"
"Солодкий персик"
Відзначимо, Діві пророкують запаморочливу кар'єру в модельному бізнесі або шоу-бізі, адже вона, здається, увібрала в себе найкраще від своїх батьків. Красуня зробила свій перший вихід у світ в червні 2019 року. Вона відвідала показ Dolce & Gabbana весна-літо 2020 в рамках Тижня чоловічої моди в Мілані.
Діва, до речі, пішла по стопах матері й пару років тому підписала свій перший контракт, ставши амбассадором парфумерної лінійки Dolce & Gabbana. Крім того, знялася в рекламній кампанії для нового аромату Dolce Shine.
Раніше ми розповідали, як дочка Беллуччі розкріпачилася в спальні, влаштувавши спекотну фотосесію на ліжку. На ній було коротеньке в'язане плаття та туфлі на шпильці.
Нагадаємо, неповнолітня дочка Моніки Беллуччі перевершила маму стильним образом в джинсах
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