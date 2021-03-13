Фотограф Соня Плакидюк здивувала шанувальників гарячими знімками для чоловічого глянцю
Як повідомляє Politeka.net, популярна українська фотограф, яка знімає українських селебріті, Соня Плакидюк і сама не проти позувати фотографам. Красуня, яка була фешн-експертом в шоу "Супер топ-модель по-українськи", як виявилося, стала героїнею чоловічого глянцю Playboy. Про це вона повідомила фоловерам у своєму мікроблозі в Instagram.
Зірка опублікувала в соцмережі спокусливі чорно-білі знімки, які, очевидно, українці зможуть побачити на сторінках глянцю. Як видно, для гарячої фотосесії Соня вибрала образ в стилі Мерилін Монро. Перед камерою вона з'явилася у вузькому чорному корсеті з тонкого мережива і темних панчохах, звичайно ж цей наряд підкреслив всі принади і пружні вигини фігури зірки. Її волосся тут світле і укладене в об'ємну укладку, а на обличчі яскравий макіяж, він млосно позує, трохи змінюючи пози.
У підписі до фотографій Плакидюк написала: "Я так часто роздягала зірок, що карма наздогнала і мене. Так от: вчора було сонце, а сьогодні – я у свіженькому Playboy замість нього (заступила на зміну, так би мовити)". Шанувальники в захваті від новини про те, що Соня прикрасить глянець, її знімки почали активно обговорювати, засинаючи компліментами в коментарях до публікації.
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