Появу холостяцького тріо на кухні "МайстерШеф" - Ксенії Мішиної, Іраклі Макацарії та Макса Михайлюка - публіка сприйняла з обуренням
Як передає Politeka.net, на YouTube-каналі кулінарного шоу опублікували анонс наступного ефіру, гостями якого повинні стати герої проектів "Холостяк" та "Холостячка" (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).
Судячи з кадрів, участь у "МайстерШеф" стане для Мішиної, Макацарії та Михайлюка справжнім випробуванням. Ксенія, наприклад, навіть і не приховувала, що не вміє готувати. Її "колеги" також не блищать особливим талантом в кулінарії, тому багато хто резонно здивувався, що ця трійця забула на "МайстерШеф. Професіонал".
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Українцям такий експеримент явно припав не до душі. Користувачі з ентузіазмом кинулися обговорювати подію в коментарях:
"Почалося... Дайте професіоналам готувати, а це шапіто залиште для аматорів"
"Я прийшла дивитися МайстерШеф, а не холостяків"
"Знову санітари забули закрити ворота пекла, навіщо цих чортів покликали"
"Мішина адже готувати не вміє😅"
"Цей випуск я, мабуть, пропущу. Від фальшивості і награності Мішиної мене прям нудить"
"це дно, зіпсували шоу"
"Нахрена цю Мішину пхають скрізь? Ну фу"
"Зоопарк"
"Краще б Еллерта покликали ніж цих холостяків, він цікавіше"
Раніше ми розповідали, Мішина і її коханий Олександр Еллерт, переможець "Холостячки", приголомшили звісткою про поповнення в сімействі. Парі довелося екстрено приймати пологи у свого хом'яка, який опинився дівчинкою.
"Звертаюся до всіх хом'яків! Як низько, видавати себе два тижні за чоловіка і потім зробити ось такий сюрприз. Доброї ночі, у нас п'ятірня!", - повідомив шокований Эллерт.
Нагадаємо, суддів "Майстер Шеф» Ярославського і Мартиновську запідозрили в романі, в мережі ахнули:" Скоро і весілля зіграєте!»
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