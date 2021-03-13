Шоумен Юрій Горбунов і репер Потап підкорили талантом та несподіваним перевтіленням

Як передає Politeka.net, на офіційній сторінці телеканалу "1+1" в Instagram опублікували фрагмент наступного ефіру шоу пародій "Ліпсінк батл", в якому телеведучому Горбунову належить прикинутися співачкою Тіною Кароль, а Потапу - дружиною Горбунова Катериною Осадчою (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).

Так, Потап в капелюшку, зображуючи з себе Осадчу, довго розглядав Горбунова-Кароль, а потім видав: "А чи не набрали ви вагу і чи не думали ви якось зменшити свою талію?".

На таку зухвалість Юрій в білій перуці й з червоними губами вигукнув: "Чуєш, хамко!"

"Ааа, давай мочи!", - не втрималася справжня Кароль, присутня під час сценки в залі.

Горбунов в її образі продовжив: "По-перше, я хотіла б, щоб ти, Катерино, уважно подивилася на мої ніжки, і вони, здається, в нормі, чи не так?"

Зал вибухнув оплесками після цих слів.

Користувачі обговорили побачене в коментарях:

"Ахах🔥 🔥, з нетерпінням чекаю другий випуск❤ ❤"

"А що в Україні немає інших зірок що всі пародіюють Кароль?"

"Таке враження що це передача це проект "Все для Тіни"

"Тіна прекрасна співачка, але в кожному випуску тільки її пародіювати будуть?.."

"Чого стільки пародій Кароль або крім білої перуки немає інших. Вже нудить, куди не плюнь кругом вона"

"Горбунов талант, я так сміялася!"

Відзначимо, поки публіка сміється над пародіями, Потап ділиться у своєму мікроблозі кадрами з поїздки в Дубай. Продюсер відправився за кордон з 12-річним сином. Судячи зі "сторіз" Потапа, вони багато часу приділяють розглядаючи та катаючись на дорогущих машинах.

Нагадаємо, Осадча і Горбунов влаштували рольові ігри прямо на публіці, не забувши і про Кароль: "Во, Юрка дав…»

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