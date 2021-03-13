Британський принц Гаррі разом з дружиною, колишньою актрисою, Меган Маркл, дали інтерв'ю американській телеведучій Опрі Вінфрі, розбір якого триває кілька днів

Так, журналіст Мартін Джей виявив брехню в словах Гаррі, про що тут же повідомив у соцмережі, передає Politeka.net.

Онук королеви Єлизавети ІІ розповів Опрі, що часто прогулюється з сином, Арчі, на велосипеді.

"Думаю, найчудовішим для мене є те, що я саджу його ззаду на дитяче велокрісло і беру з собою на прогулянку — чого у мене ніколи не було, коли я був маленьким", - поділився принц.

Однак Мартін Джей піймав на брехні герцога Сасекського, опублікувавши у Твіттері фото, де його батько, принц Чарльз, катається разом з сином на велосипеді, а поруч можна помітити брата Гаррі - принца Вільяма.

Is ANYTHING in #MeghanandHarryonOprah interview true??!!!

Prince Harry to #Oprah: “The highlight for me is sticking him on the back of the bicycle in his little baby seat and taking him on these bike rides, which is something I was never able to do when I was young.” @MailOnline pic.twitter.com/7e5tSzgkeN — MartinRJay (@MartinRJay) March 11, 2021

"Хоч що-небудь з того, що Меган і Гаррі сказали в інтерв'ю Опрі, є правдою?!",- поцікавився журналіст.

"В інтерв'ю взагалі нічого не було правдою", - відповів один з користувачів мережі.

Крім того, ряд неточностей помітили й в словах Меган Маркл. За інформацією герцогині, вона була в палаці нібито під домашнім арештом, виходячи з дому двічі за чотири місяці. Також колишня актриса розповіла, що у неї відібрали водійські права і паспорт.

Однак уважні користувачі мережі порахували, що Меган відвідувала офіційні заходи не менше 65 разів, і це не рахуючи робочі турне, і часті поїздки за кордон. Вона також двічі літала в Нью-Йорк на вечірку, яку її подруги влаштували на честь майбутнього народження первістка Меган, і на тенісний матч своєї подруги Серени Вільямс.

Також Гаррі і Меган розповіли, що деякі члени королівської сім'ї влаштовували вечірки для преси, щоб та була до них прихильною, але доказів цьому немає.

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