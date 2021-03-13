Відома українська актриса Ксенія Мішина, зірка шоу "Холостячка", показала себе і розповіла про проект

На фото зірка позувала в шикарній сукні з великим вирізом Вище коліна. Образ Мішина доповнила стильним поясом на талії. Красуня посміхалася, залишивши волосся розпущеним, а ніжку трохи виставила, демонструючи її ідеальність. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Холостяк"

Ну ви розумієте, що я не можу пройти повз

Давайте поговоримо.

Після виходу першої серії мене охоплювали різні почуття. У перший день я хотіла написати один пост і коли просканувала свої думки побачила в них багато осуду", - написала зірка під фотографією.

Фанати поставили майже 70 тисяч лайків і написали коментарі:

"Ось тому ти була холостячкою, а не учасницею", "все вірно сказано, Ксю - мудра", "Ксенія - ви шикарна жінка. Приклад і еталон для багатьох", " шикарна,! Невже не можна було знайти в Холостяк хоч одну з харизмою і блиском в очах,як Мішина".

Ми писали, що героїня "Холостячки" Ксенія Мішина і її обранець Олександр Еллерт не перестають дивувати.

Так, Мішина з Еллертом виконали відому пісню Тіни Кароль"Вище хмар". Пара крупним планом показала любовні втіхи, в якій раз довівши істинність своїх почуттів. Ніжно торкаючись один до одного, Ксенія і Олександр завели публіку.

Нагадаємо, скандалом обернулася поява" Холостячки " Мішиної на Майстер Шеф, Михайлюку теж дісталося

Також Politeka повідомляла, що Еллерт після раптових пологів розповів про самопочуття Мішиної

А ще Politeka писала, що поповнення сталося в родині Еллерта і" Холостячки " Мішиної, знадобилася екстрена допомога



