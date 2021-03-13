Модель і переможниця " Супер Топ-модель по-українськи" Таня Брик поділилася яскравими фото з нової фотосесії

Струнка модель звикла бути в центрі уваги на зйомці, адже заради ідеальних фотографій дівчина багато працює над собою і постійно самовдосконалюється, щоб мати можливість здивувати публіку майбутніми перетвореннями.

Зокрема, заради стрункої фігури Брик не раз сиділа на строгих дієтах і багато займалася спортом. Тепер же, налагодивши свій режим, Таня з легкістю може розповісти, як уникнути її помилок минулого.

У новій фотосесії дівчина не тільки показала всю себе, але і вирішила залишити трохи інтриги. Так, Брик позувала на білому тлі лише в чорних капронових колготках і нижній білизні. При цьому оголений бюст модель прикрила руками. Головним акцентом на фото став саме макіяж моделі.

Яскраво-червоні губи виділялися на світлому тлі, а акуратна укладання добре поєднувалася з бунтарським виглядом в цілому.

«Чи потрібна віза при перетині кордону дозволеного? 😉 » ,- жартівливо написала Брик.

Фанати поспішили з відповіддю: "межа естетики точно перетнута 🔥; Прям 🔥; Чб🔥; де взяти такі колготи ?😅; Tatyana!; шикарна 🥺🥺; Отпадная 😍🙌».

Також Таня вирішила показати архівні фото на прохання своїх шанувальників в соціальній мережі Instagram. Красуня із задоволенням показала миле дитяче фото з батьком, з яким в обнімку позувала. Також дівчина поділилася кадром, зробленим в 2011 році під час найпершої своєї фотосесії.

Після цього Брик поділилася фото-спогадом, на якому вона разом з іншими учасниками робила пам'ятні кадри зі спеціальної фотосесію: «Тут лаяли, дають догану нам за провалений показ в Одесі».

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