Відома модель Тіна Кунакі, нова дружина Венсана Касселя, показала себе і розповіла про погоду
На фото Тіна здалася в мініатюрному купальнику, який настільки не прикривав тіло дівчини, що бюст прямо випирав з нього. Дівчина стояла на березі моря, дивуючи кожним сантиметром своєї розкоші. Волосся модель залишила розпущеним, а розвернулася боком, приковуючи погляди не тільки бюсту, а й сідницям. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
Фанати поставили понад 30 тисяч лайків і написали коментарі:
"Твоє фото зігріває нас і змушує відчувати себе добре", "сумую"," я просто сподіваюся, що вона візьме мене з собою"," дивовижно, як зазвичай, моє серце"," люблю тебе так сильно"," як смішно цей малюк"," Яка ти красива"," відчувається температура", " якби в Парижі було море, це був би маленький барі ...", "Чудова богиня","Температура підвищується, Гарненька дівчина".
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Ми писали, що відома модель і дружина актора Венсана Касселя Тіна Кунакі показала томний образ в ліжку.
Модель вирішила показати, як виглядає вдома без гламурних нарядів і яскравого макіяжу. Так, на Селфі вона невимушено розкинулася на ліжку. Красуня прилягла відпочити в короткому чорному платтячку, більше схожому на пеньюар.
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