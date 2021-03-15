Що це робиться!

Артист Андрій Данилко відкинув зайву скромність і показав свою грайливу натуру

Як передає Politeka.net, на офіційній сторінці шоу "Маска" в Instagram опублікували свіже відео з анонсом наступного ефіру (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).

Судячи з кадрів, детективам належить розгадати, хто ховається в костюмі Жаби та Циклопа. З кожним випуском інтрига наростає, а судді з ведучим Володимиром Остапчуком придумують все більше яскравих витівок.

Наприклад, в наступному ефірі всіх здивує "новий" Андрій Данилко. Артист розкріпачиться по повній.

На зауваження великого й пухнастого Циклопа: "Ви такий серйозний", артист злетить з котушок, і почне його несамовито тискати.

Потім дістанеться Насті Каменських, за якою Андрій Михайлович ганявся, одночасно шльопаючи по сідницях.

Не залишилася без уваги й Оля Полякова, яку Данилко нескромно поцілував прямо в живіт.

"Що це робиться!",- кричала вона.

"Я в шоці!",- заявив їхній колега-детектив Олег Винник.

"Вже наступної суботи наші герої будуть зовсім іншими! Вас чекає нова ведуча і Андрій Данилко, який точно вас здивує! Дивіться новий випуск шоу МАСКА вже 20 березня о 21:00 на @kanalukraina", - йдеться в анонсі.

Користувачі з ентузіазмом обговорили побачене:

"З кожного разу стає все гарячіше і гарячіше😍 "

"Дуже цікаво буде вже чекаю"

"Циклопчик і Жабеня найкращі 👏 😍"

"Це буде дуже жарко і круто 🔥"

"Андрій Данилко, то любов❤️ він такий кумедний"

"він так циклопчика схопив 😢"

"А ведуча це нова людина, або переодягнений Вова ?🤔👀"

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