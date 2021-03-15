Артист Андрій Данилко відкинув зайву скромність і показав свою грайливу натуру
Як передає Politeka.net, на офіційній сторінці шоу "Маска" в Instagram опублікували свіже відео з анонсом наступного ефіру (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).
Судячи з кадрів, детективам належить розгадати, хто ховається в костюмі Жаби та Циклопа. З кожним випуском інтрига наростає, а судді з ведучим Володимиром Остапчуком придумують все більше яскравих витівок.
Наприклад, в наступному ефірі всіх здивує "новий" Андрій Данилко. Артист розкріпачиться по повній.
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На зауваження великого й пухнастого Циклопа: "Ви такий серйозний", артист злетить з котушок, і почне його несамовито тискати.
Потім дістанеться Насті Каменських, за якою Андрій Михайлович ганявся, одночасно шльопаючи по сідницях.
Не залишилася без уваги й Оля Полякова, яку Данилко нескромно поцілував прямо в живіт.
"Що це робиться!",- кричала вона.
"Я в шоці!",- заявив їхній колега-детектив Олег Винник.
"Вже наступної суботи наші герої будуть зовсім іншими! Вас чекає нова ведуча і Андрій Данилко, який точно вас здивує! Дивіться новий випуск шоу МАСКА вже 20 березня о 21:00 на @kanalukraina", - йдеться в анонсі.
Користувачі з ентузіазмом обговорили побачене:
"З кожного разу стає все гарячіше і гарячіше😍 "
"Дуже цікаво буде вже чекаю"
"Циклопчик і Жабеня найкращі 👏 😍"
"Це буде дуже жарко і круто 🔥"
"Андрій Данилко, то любов❤️ він такий кумедний"
"він так циклопчика схопив 😢"
"А ведуча це нова людина, або переодягнений Вова ?🤔👀"
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