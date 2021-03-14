Співачка Регіна Тодоренко заговорила про розлучення після того, як дізналася про розпад пари Дженніфер Лопес і Алекса Родрігеса
Після того, як співачка і актриса Лопес розлучилася зі своїм майбутнім чоловіком Алексом Родрігесом, новина про це сполошила весь шоу-бізнес. Не була винятком і Тодоренко, яка захоплюється творчістю виконавиці.
Перебуваючи на відпочинку, вона вирішила заговорити про розлучення, про те, як зберегти сім'ю і як тепер вона живе з Топаловим з їх непростими характерами:
"Розлучення #Jlo і Алекса Родрігеса так засмутив мене, адже спостерігаючи за їх життям, продовжуєш вірити в диво і казкову любов! Мені так шкода, що вони більше не разом, але в мені живе надія за возз'єднання їх сім'ї», - написала Регіна.
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Також вона заговорила про побачення з Топаловим: «напевно в такі моменти закоханість вщухає і змінюється побутом. Але ось безмежна любов, дружба. довіра, справжня близькість виникають через роки, пройшовши разом 🔥, 💧 і мідні 🎺 », - підсумувала ведуча.
Фанати відразу відповіли:
"Мур дорога !!) з весною; відео до мурашок; побут багато що змінює, але любов з роками (якщо вона справжня) повинна тільки міцніти м ставати мудрішими;клас! Любові вам) ви Класні!);; Регіна, ви мене надихаєте, я навіть не знаю як можна бути таким світлим, доброю людиною; вірила в метелики в животі».
До цього Регіна постала з рожевим волоссям, в коротенькій" повітряній " сукні кремового відтінку. На одному з фото зірка широко посміхнулася. Виявляється, Тодоренко вирішила поставити собі брекети і аж ніяк не з причини естетики. Зірка пояснила, навіщо це зробила.
"Брекети в 30 років-це захоплюючий атракціон) багато хто запитує:" навіщо з ідеальною посмішкою брекети?"Друзі, естетичне питання мене цікавить найменше, в першу чергу необхідно уникнути проблем з шиєю, спиною і тд, адже наш фізичний розвиток починається з порожнини рота. А неправильна експлуатація призводить до наслідків, які, на жаль, іноді дуже складно коригувати", - поділилася Регіна.
Нагадаємо, що роздягнена Тодоренко з "Орла і решки" показала свою "проблему", засмущав видом в спальні: "Це жах".
Як повідомляла Politeka, Тодоренко з " Орла і решки «наробила шуму різкою зміною іміджу:»не очікувала від себе...".