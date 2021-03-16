Модель і переможниця "Супер Топ-модель по-українськи" Таня Брик поділилася серією пікантних фото в новому стилі

Відома молода модель і струнка красуня Таня Брик кожен день показує в Instagram, як тренується, як змінюється і як займається заради розкішної фігури. Удосконалюватися дівчина не перестала, а навпаки знайшла способи, які їй допомагають.

Цього разу Тетяна із задоволенням продемонструвала в Instagram своє сміливе перетворення для нової фотосесії. На зйомках дівчина позувала в тонкій чорній сукні з прозорими смугами, а також з акуратними блискучими прикрасами, укладеними локонами в «морську хвилю» і вечірнім макіяжем.

Свою чуттєвість Тетяна продемонструвала без будь-якого сорому:

«Stunning!! ❤ ️ ; Яка ж ви красива!; Шикарно😍; Елегантно ❤️; Вогненно...; Фантастичная! 😍; Просто ікона 😍; Шикарна 😍❤️; Шикарна 👏; бездоганна красотуля; Богиня ❤️; Красотааа божевільна🔥; Яка краса😍; ❤️🔥 ти гориш як вогонь 🔥; це просто чудово, немає слів..😍 ; Ось вона-Таня, яку ми всі чекали!; Люби мене ніжно, люби мене пристрасно, бути в серці твоєму це прекрасно / бути Танечкою БРІК-це прекрасно😊», - відповіли фанати.

Заради стрункої фігури Брик не раз сиділа на строгих дієтах і багато займалася спортом. Тепер же, налагодивши свій режим, Таня з легкістю може розповісти, як уникнути її помилок минулого.

У новій фотосесії дівчина не тільки показала всю себе, але і вирішила залишити трохи інтриги. Так, Брик позувала на білому тлі лише в чорних капронових колготках і нижній білизні. При цьому оголений бюст модель прикрила руками. Головним акцентом на фото став саме макіяж моделі.

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