Учасниця "Голосу країни" Марія Рак обурила українців своєю поведінкою на сцені проекту

Як повідомляє Politeka.net, на вокальному шоу "Голос країни-11" почалися вокальні бої, в яких судді вибирають собі найсильніших вокалістів. У черговому випуску на етапі вокальних боїв на сцені зійшлися дві учасниці – любов Дробина і Марія Рак. Остання, до слова, знайома з Дмитром Монатіком ще з часів своєї участі в 1 сезоні шоу "Х-фактор". (щоб переглянути відео, доскрольте новину до кінця)

Вокалістка Марія Рак прийшла на сліпі прослуховування "Голосу", не сказавши про це Монатіку, але насправді прийшла в проект саме, щоб попрацювати з ним. Однак у вокальних боях Дмитро віддав перевагу любові Дробину. "Ніколи не думав, що таке буде в нашому житті відбуватися. Дуже складно вибрати, але сьогодні Люба заспівала краще", - пояснив він своє рішення Монатік.

Такий поворот подій дуже не сподобався Марії Рак, яка мріяла попрацювати з Монатіком. Вона заявила, що покидає проект. "Я з вдячністю звертаюся до суддів і залишаю проект, тому що мені хотілося попрацювати саме з тобою, Діма", - заявила співачка.

А ось тут вже не стала мовчати обурена Тіна Кароль, вона звинуватила учасницю в маніпуляціях. "Ви зараз маніпулюєте всім проектом і Дімою в тому числі, не розуміючи цього", - сказала вона. Зрештою, суддям вдалося переконати Марію Рак залишитися на проекті, вона була прийнята в команду Наді Дорофєєвої. "Гаразд", - розсерджено сказала Рак. "Не гаразд, а спасибі!"- обурилася такою реакцією учасниці Тіна Кароль.

Така подія обурила не тільки Кароль, а й глядачів, в коментарях до відео виступу на YouTube вони почали обговорювати поведінку Марії.

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