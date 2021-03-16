Популярна актриса і зірка " Квартал 95" Ірина Сопонару поділилася чуттєвим кадром зі зйомок " Ліги сміху"
Популярна українська артистка, а також телеведуча і гумористка знялася в закулісній фотосесії після роботи над шоу «Ліга сміху». Не обійшлося і без пікантних моментів, про що сама Ірина пожартувала в Instagram.
Так, струнка красуня позувала в чорній акуратній сукні з приталеним силуетом. Наряд з тонким бретелями і мінімальним декольте дівчина перетворила в досить відкритий, адже просто задерла плаття вгору, жартівливо демонструючи, які форми під ним ховає.
"Взагалі не очікувала коліна побачити, в шокові прям)»" - іронічно підмітила Сопонару.
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Шанувальники відразу відреагували:
"Дуже красива і чарівна дівчина; прекрасна😍 🔥; розкішно і відкрито; Боже яка хороша😍; доброго ранку; яка мила дівчинка! ❤ ; Коленко це та велика рідкість, а не кожен день зустрічається😂; дуже красива 😍; як завжди, ти найкраща; дійсно, дивовижне коленко!».
Варто відзначити, що блондинка давно полюбилася глядачам, а на її сторінку в Instagram зараз підписані 382 тисячі чоловік, від яких вона регулярно отримує багато компліментів.
Ще на одне новому знімку Ірина позувала в бузковій сукні, яка сяяла стразами. Нескромне декольте притягувало погляд, адже з нього виставився бюст, ймовірно, без білизни.
Довгі сережки стали відмінним доповненням до образу.
Нагадавши, Підхмелена блондинка з " жіночого кварталу "побешкетувала, приспустивши бретельки сукні:"суперова".
Як повідомляла Politeka, Шалена блондинка з " Квартал 95 "схвилювала оголеними плічками:"досконалість у всьому".
Також Politeka писала, Заводна блондинка з " жіночого кварталу "похвалилася пластикою і зняла все на відео:"Вау, так чуттєво".