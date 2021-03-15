Телеведуча і експерт з етикету Ольга Фреймут здивувала новим фото і поділилася порадами

Як повідомляє Politeka.net, популярна українська телеведуча Ольга Фреймут, яка отримала скандальну славу в програмі "Ревізор", не так давно пройшла навчання за кордоном і стала дипломованим фахівцем з етикету. У своєму мікроблозі в Instagram телезірка тепер часто ділиться з українцями порадами з цього самого етикету, навчаючи людей, як правильно поводитися в тих чи інших ситуаціях.

Так, цього разу Оля виклала в мережу чарівне фото, а в підписі до нього розповіла, як правильно з етикету фотографуватися. Сама ж зірка на новому знімку відображена в затишній кімнаті, вона розкинулася в кріслі і загадково дивиться в об'єктив. Перед камерою Фреймут з'явилася в сірих джинсах і елегантній світлій блузці, під якою, очевидно, немає білизни. Волосся красуні розпущене і недбало укладене, а на її обличчі легкий макіяж.

У підписі до публікації телеведуча розповіла, про етикет і фотографування. За словами Ольги, потрібно уникати селфі, тільки якщо ви не на Говерлі одні. Також вона закликає не фотографуватися в церкві, на похоронах, в театрі і деяких музеях. Фреймут також просить не зніматися в місцях аварій і катастроф, в небезпечних локаціях, які загрожують життю. А якщо ви хочете зробити фото в гостях, то потрібно обов'язково запитати господарів, чи можна потім публікувати в соцмережах ці знімки з їхнього будинку.

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