Дочка-підліток співачки Олі Полякової, Маша, продовжує шукати свій образ і сміливо експериментувати

Як передає Politeka.net, 16-річна дівчина опублікувала в "сторіз" у себе в Instagram свіжий кадр, на якому показала результат.

Так, дівчина в легкій курточці постала крупним планом. Помітно, що вона не стала фарбуватися, адже головний акцент - її розкішне волосся. Нещодавно красуня перефарбувалася з темної шатенки в руденьку. Судячи з усього, Маша тепер ніяк не намилується новим кольором. Більш того, дочка Полякової зробила відтінок ще більш насиченим.

"Знову підфарбувалася", - йдеться в підписі.

До цього Маша питала у публіки, що вони думають про її зміни в зовнішності. Варто відзначити, думки розділилися. Деякі стверджують, що дівчині було краще з колишнім, натуральним, кольором волосся. Інші підтримали юну красуню в її бажанні виділятися.

Сама ж Маша так відреагувала на "негативні" коментарі: "У мене був рудий під тон, так що я не висвітлювала".

"Не погано, але свій колір вже не повернеш ніколи 😕"; "Даааа круто тобі, лисичка 🦊"; "Машенька, твій природний колір набагато краще був😢"; "Дуже тобі красиво🔥 начебто і завжди такою була"; "🔥вогняна діва❤️"; "Маша, тобі дуже добре в цьому кольорі, інша..."; "До було краще", - писали їй в Instagram.

Раніше ми розповідали, дочка Полякової до того, як перефарбувала волосся, потрапила в лікарню з підозрою на апендицит. Дівчина в деталях розповідала в "сторіз", які обстеження проходила. На щастя, найстрашніше не підтвердилося і вже наступного дня її виписали.

Нагадаємо, дочка Олі Полякової після госпіталізації здивувала кадрами не з лікарні: "я їду...".

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