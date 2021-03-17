Відомий український актор Тарас Цимбалюк, зірка серіалу "Спіймати Кайдаша", показав себе, радуючи не тільки фанаток

На фото Тарас показався у світлій футболці та штанях, а образ доповнив прикрасою на руці. Чоловік сидів на стільці, закинувши ногу за ногу, а сам дивився в камеру, демонструючи розкішні вуса і борідку. Цимбалюк взявся руками за ногу, демонструючи підкачані біцепси. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати поставили більше тисячі лайків, серед яких відзначилася і Анна Кошмал, яка зіграла роль Женьки в серіалі "Свати" , і написали коментарі:

"Красунчик", "Мен","Люблю, "Вогонь".

Відомо, що Тарас зараз є затребуваним українським актором. Цимбалюк зіграв роль Карпо Кайдаша в серіалі" Співмати Кайдаша", а до цього встиг засвітиться в десятках проектів і телешоу, серед яких був учасником і"танців з зірками".

Ми писали, що актор Тарас Цимбалюк поділився подробицями про свою травму, яку отримав на зйомках.

"Ми знімали бійку, яку, як мені здалося, ми відточили і почали знімати ... Але так вийшло, що мій партнер не розрахував траєкторію польоту руки, ще й трохи послизнувся і дав мені в ніс ...", - розповів актор.

Нагадаємо, роздягнений Цимбалюк з "Спіймати Кайдаша" і "кріпак" захопив брутальним виглядом

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