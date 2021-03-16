Співачка Камалія, напевно, вже пошкодувала про необачні фото, які сама ж й опублікувала

Як передає Politeka.net, 37-річна зірка показала в Instagram особняк, в якому живе з чоловіком-мільйонером Мохаммадом Захуром і семирічними доньками-близнючками.

Вітаючи українців з Масляною, Камалія засвітила інтер'єр свого розкішного житла: з величезними вікнами, колонами прямо в холі, безліччю вазонів з квітами. Все в "золоті" та з химерними візерунками. На стінах висять її портрети, а також ті, на яких вона з рідними.

Примітно, що Камалія сама займалася дизайном будинку. Тут змішання стилів: бароко, схід, постмодерн. І все засноване на конусоподібних формах.

Ще більше інтер'єру можна побачити на кадрах, які співачка виставляла трохи раніше. Зірка показала, як її дочки вчаться, не виходячи з дому, грати на ударній установці. Тут можна розгледіти зблизька ковані сходи зі складними елементами.

Увагу користувачів, що тоді, що й зараз привернула одна деталь: Камалія досі не позбулася новорічної ялинки. Якщо раніше співачка заявляла, що дерево простоїть до кінця зими, "на радість дітям", то в середині березня - вже немає ніяких виправдань.

Люди тут же почали обговорювати конфуз:

"Фото красиві - якісь затишні 😍 🥰 і ялинка ще стоїть ..😮 "; "Камалія, у вас, що, ялинка 🌲 досі?".

Зірка спробувала захиститися в коментарях: "Все ніколи. Ялинку прибрати це теж ціла справа і я це не довіряю нікому. Тільки сама", "Так) Сніг же поки лежить) Завтра вже прибирати будемо".

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