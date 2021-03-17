Український співак Олег Винник представив громадськості дівчину, яка його підкорила

Як передає Politeka.net, про це артист повідомив у себе в Instagram.

47-річний співак показав фото, на яких зображений поруч з ефектною брюнеткою.

"Друзі, одна з інтриг розкрита! Трохи більше року тому я познайомився з чарівною дівчинкою, талановитою вокалісткою - @elina.ivashchenko_official, яка згодом стала переможцем "Х-фактора"та" Слов'янського базару". І сьогодні я хочу підтримати її на музичному шляху. На моєму концерті в Броварах відбулася live-прем'єра нашого з Оленою дуету. Чекайте студійну версію композиції" Діаманти "😎 Скоро", - написав співак.

Відзначимо, шанувальники Винника оцінили такий дует, і вітають артиста з новою піснею.

"Пісня шикарна, чіпляє глибоко в душі.. 🔥 🔥 🔥 хочеться слухати і слухати 🔥 🔥 з нетерпінням чекаю студійку", "дуже красиво", "ваш дует з Еліною вийшов відмінний!! Так, молода, талановита, починаюча музичну кар'єру співачка. Дуже правильно, що ви підтримує молоді таланти", "вітаю Вас з новинкою, пісня просто не реально-бомбастична🔥, дуже чуттєва і ніжна», "до речі, ви дуже мила пара", - пишуть в коментарях.

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