Британський принц Гаррі разом з дружиною, колишньою актрисою, Меган Маркл, дали інтерв'ю американській телеведучій Опрі Вінфрі, викликавши великий резонанс

Принц Гаррі і Меган Маркл торкнулися кількох тем і описали своє нелегке життя в палаці. Через кілька днів після виходу відео брат Гаррі, принц Вільям, говорив, що поки не спілкувався з родичем.

Однак, станом на 16 березня, з'ясувалося, що пізніше бесіда братів і їх батька, принца Чарльза, все ж відбулася. Про це повідомила подруга Меган Маркл, популярна американська телеведуча Гейл Кінг. За словами останньої, переговори не були продуктивними, але королівська сім'я рада, що принц Гаррі пішов на діалог.

Крім цього, Кінг повідомила, що з Меган Маркл ніхто з королівської сім'ї так і не зв'язався.

Телеведуча торкнулася теми булінгу, в якому звинуватили колишню актрису. За словами Гейл, всі, хто працював з герцогинею скаже, яка вона мила і турботлива. Крім того, у дружини принца є всі документальні докази того, що вона говорила Опрі.

Нагадаємо, в інтерв'ю Вінфрі Меган Маркл розповіла, що її сина Арчі позбавили належного йому титулу принца через сумніви в кольорі його шкіри. Після цього принц Вільям прокоментував слова герцогині, заявивши, що в королівській родині немає расистів.

Відзначимо, у 2019 році Меган Маркл хотіла дати інтерв'ю Гейл Кінг, однак королівські радники не дозволили їй цього.

Нагадаємо, що Меган Маркл і принц Гаррі розлютили принца Вільяма, нові деталі: "не зміг стриматися".

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