Актриса Вікторія Булітко з "Дизель Шоу" підкорила образом з вуаллю

Зірка вражає красою, поставши в різних образах, передає Politeka.net. Цього разу артистка постала в стилі 19-го століття.

Вікторія одягла головний убір, прикривши очі чорною вуаллю. Червоні губи виділялися на обличчі знаменитості.

Красуня дивилася вдалину показуючи свій ідеальний профіль. Кадр вийшов красивим і якимось загадковим.

"Карету мені! Карету!!! 😎 🚙 🛻 🚗 В позитивному сенсі, а не швидкої допомоги, звичайно❤❤️🤞 🙏", - написала Булітко.

За півгодини публікація зібрала понад 1000 лайків і багато коментарів.

"Дуже красива", " Лямур, тужур, абажур. Десь в Парижі", " неймовірна! Дуже красива!🔥 🔥 🔥 ", "Погляд королеви🔥!!!!Божественна, красива!!😍😍🔥🔥🔥❤️", "Я вам карету подарую на коліщатках 😅. А ви на фото красуня😍 🌹", "ваше Смішинство👑 😂 👑"," а я тут вже викликала 😂 😂 😂 😂 записуйте адресу!!!😍 😂 😂 😂 😂 ", "Вікторія я ніяк не хочу вас образити, це просто питання не ображайтеся будь ласка) ви за алкоголь або проти?", "красуня! 😍", "Ваааууу цю ж секунду сеньйорита ❤️❤️❤️😂😂😂", "Фам фаталь😍", "Ваууу мама хто це 😍😍😍", "ВАу🔥 дуже красива ❤️🤍❤️🤍 прям взагалі бомба😍😍😍😍😍😍", - написали користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Вікторія Булітко розмістила загадкове фото, з яскравим макіяжем і чорним кольором волосся. Дівчина закинула голову вгору і "розмріялася".

"Сьогодні загадую бажання. І, звичайно, нікому не розповім про загадане", - написала вона.

Нагадаємо, Підхмелену Булітко з подружками з "Дизель шоу" ледве потягли з клубу: "це просто не пережити".

Як повідомляла Politeka, Відчайдушна Булітко з " Дизель шоу "побешкетувала на диванчику в короткому міні:"Ах які очі".

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