Дружина DZIDZIO (Михайла Хоми) співачка SLAVIA (Ярослава) подражнила соковитими формами

Як передає Politeka.net, красуня опублікувала цікаві кадри в "сторіз" у себе в Instagram, згадуючи, як відпочивала в Індії кілька років тому.

Так, Ярослава захопила апетитною фігуркою, позуючи в чорному бікіні з квітковим принтом на тлі фантастичексого пейзажу. Дівчина з розпущеним вологим волоссям стояла поруч з величезними кам'яними валунами на березі Індійського океану, підставивши сонечку все "найсолодше".

"Індія - любов моя", - підписала кадр романтична SLAVIA.

Крім того, зірка відповіла на ряд питань своїх фанатів. Зокрема, у дівчини запитали, що вона зазвичай привозить з-за кордону.

"Обліплювати холодильник магнітиками важаю дурним тоном. Тому їх не купую. В мене є традиція з подорожей привозити каву та чай. А також хустки. В кожній країні вони мають свій особливий орнамент", - поділилася дружина DZIDZIO.

Також красуня розкрила один цікавий факт, який відзначила для себе, подорожуючи по екзотичній країні: "Колоритна Індія. Коли заходиш в якийсь провулок, ніколи не знаєш, що тебе чекає".

Раніше ми розповідали, що Ярослава поділилася секретом, як доглядає за своїм розкішним волоссям. Дівчина супроводила пост яскравим фото, на якому постала в стильному образі: міні-спідниці на ґудзиках та строкатій сорочці.

"Ділюся досвідом. Перше правило - сушити волосся природним шляхом, захищати від прямого сонця і морської води, які теж їх висушують. Щоб волосся було м'яке й не плуталося, вдома зав'язую гульку. Якщо її зав'язати на вологе волосся виходить ефект легкої хвилі", - йдеться в підписі.

Нагадаємо, що пустотлива дружина DZIDZIO в бікіні з сіточкою показала свої принади з усіх боків: "Русалочка".

Також Politeka писала, що дружина DZIDZIO в шкіряній спідниці прикувала погляди до своєї ідеальної зовнішності:"Ангел у плоті".