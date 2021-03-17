Учасниця "Голосу країни" Марія Рак прокоментувала ситуацію на проекті, яка здивувала багатьох

Як повідомляє Politeka.net, про це дівчина написала на своїй сторінці в Instagram.

Марія зазначила, що насправді все відбувалося не зовсім так, як побачили глядачі.

"У мене є повне відео. Як і що я відчувала, говорила і що говорили судді. Адже весь наш діалог тривав 20 хвилин і природно, не все так просто. Я розумію, ефірний час-диво. @goloskrainy_official красунчики. Так, пустили через м'ясорубку, але охоплення то ух)))) спасибі. Я вдячна в будь-якому випадку. Адже знала, куди йшла", - написала учасниця "Голосу...".

Дівчина розповіла, що під час виступу погано себе почувала, і виступила на 30-40% від того, що може. До того ж її виступ був в кінці зйомки.

"Я реально була не в собі через хворобу та інші проблеми зі здоров'ям. Мені просто хотілося піти зі сцени, а не з кімнати. Я її дуже боялася [...] мені було вже так погано, що я не хотіла більше нічого. Але я не хотіла тиснути на жалість. Я не сказала про це взагалі", - розповіла вокалістка.

Марія Рак підкреслила, що хотіла брати участь у проекті виключно в команді Монатіка.

«Я розуміла, що піти зі сцени для мене в тих обставинах було менш травматично. І рішення я це прийняла ще напередодні ввечері, програючи можливий сценарій. Так, мені дуже хотілося попрацювати саме з Дімою. Вже дуже давно. І я дякувала йому за свій шлях на Голосі", - зазначила вона.

У підсумку Марія, як вона стверджує, піддалася тим словам, які говорили судді, але не послухала себе.

«У підсумку все обернулося ще більшим підривом для мене, який я досі переживаю. Тому що я приїхала після зйомки додому і цілу ніч не спала. А відразу після цього, знову на зйомку», - розповіла дівчина.

Нагадаємо, в черговому випуску "Голосу країни" на етапі вокальних боїв на сцені зійшлися дві учасниці – любов Дробина і Марія Рак. При цьому Дмитро віддав перевагу любові Дробину. У свою чергу Марія Рак заявила, що не братиме участі в проекті. Однак потім все ж погодилася працювати в команді Наді Дорофєєвої.

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