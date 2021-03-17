Співачка Регіна Тодоренко повідомила про своє захворювання

Як передає Politeka.net, 30-річна екс-ведуча "Орла і решки" опублікувала у своєму мікроблозі в Instagram сторіс, в якому назвала свій діагноз.

"Друзі мої, забула вам сказати, У мене ж є якась невиліковна хвороба, яку сьогодні я буду лікувати. Дивіться", - сказала артистка і показала свою ногу.

"Невиліковна, але я все ж намагаюся її усунути. Вибачте за волохаті ноги. Я просто бодіпозитивна", - додала вона.

"Ось тут у мене така біла пляма. Ви зараз його бачите. Ми будемо сюди гарувати плазму. Ну, з Богом", - сказала Регіна.

Лікар зазначила, що буде не дуже приємно. При цьому Тодоренко відповіла, що вона медитує. Телеведуча зазначила, що не відчувала болю від уколів.

"Я можу бути, як модель відома, у якої теж вітіліго, правильно? І взагалі, у всіх великих людей була ця хвороба, навіть у Майкла Джексона. Ось так " - не втрачає оптимізму телеведуча.

Нещодавно Тодоренко вирішила поставити собі брекети і аж ніяк не з причини естетики.

"Брекети в 30 років-це захоплюючий атракціон) багато хто запитує:" навіщо з ідеальною посмішкою брекети?"Друзі, естетичне питання мене цікавить найменше, в першу чергу необхідно уникнути проблем з шиєю, спиною і тд, адже наш фізичний розвиток починається з порожнини рота. А неправильна експлуатація призводить до наслідків, які, на жаль, іноді дуже складно коригувати", - поділилася Регіна.

Нагадаємо, що роздягнена Тодоренко з "Орла і решки" показала свою "проблему", засмущав видом в спальні: "Це жах".

Як повідомляла Politeka, Тодоренко з "Орла і решки" наробила шуму різкою зміною іміджу: "не очікувала від себе...".

Також Politeka писала, що безсоромна Тодоренко в невидимих трусах показала, як розважається у відпустці: «Екстремальна матуся».