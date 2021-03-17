Популярна українська телеведуча Даша Трегубова з "Х-Фактора" показала себе у святковому настрої
Як пише Politeka.net, Даша Трегубова успішна вітчизняна телеведуча, яка встигла взяти участь у багатьох українських проектах. Зірка активно підігріває інтерес до своєї персони, публікуючи в соціальних мережах різного виду контент. Телеведуча настільки досягла успіху, що у неї вже з'явилися фан-сторінки в Instagram.
Так, цього разу користувачі створили ролик про Даша, на заставці якої телеведуча була в сукні з великим декольте, а образ доповнила невеликою прикрасою на шиї. Красуня посміхалася, тримаючи в руках келих з напоєм. На інших кадрах Трегубова була ще в декількох образів, якими заворожила фанатів.
"Погодьтеся, вона прекрасна", - написано під відео в Instagram.
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Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі, але зазвичай Дашу засипають компліментами: "Ви найкрутіша", "Блондинка в сукні, бомба, навіть без лайма", "Міс Всесвіт", "Ви як ангел! Ви дуже красива! Ви наша зірочка", "Розумниця", "Даша, ти молодець", "Мега чудове життя", "Насичений тиждень, красива і цілеспрямована", "Натхненна божественним натхненням", "Ви дуже сонячна людина", "Як завжди чарівно".
Нагадаємо, зухвала Трегубова з "Х-фактора" розвалилася на підлозі, задерши платтячко.
А ще Politeka писала, що зірка "Х-фактора" Трегубова спустила кофтинку, натякнувши на відсутність білизни.
Також Politeka повідомляла, що зірка "Х-фактора" Трегубова вразила розміром декольте в костюмі кольору льоду.