Популярна українська телеведуча Даша Трегубова з "Х-Фактора" показала себе у святковому настрої

Як пише Politeka.net , Даша Трегубова успішна вітчизняна телеведуча, яка встигла взяти участь у багатьох українських проектах. Зірка активно підігріває інтерес до своєї персони, публікуючи в соціальних мережах різного виду контент. Телеведуча настільки досягла успіху, що у неї вже з'явилися фан-сторінки в Instagram.

Так, цього разу користувачі створили ролик про Даша, на заставці якої телеведуча була в сукні з великим декольте, а образ доповнила невеликою прикрасою на шиї. Красуня посміхалася, тримаючи в руках келих з напоєм. На інших кадрах Трегубова була ще в декількох образів, якими заворожила фанатів.

"Погодьтеся, вона прекрасна", - написано під відео в Instagram.

Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі, але зазвичай Дашу засипають компліментами: "Ви найкрутіша", "Блондинка в сукні, бомба, навіть без лайма", "Міс Всесвіт", "Ви як ангел! Ви дуже красива! Ви наша зірочка", "Розумниця", "Даша, ти молодець", "Мега чудове життя", "Насичений тиждень, красива і цілеспрямована", "Натхненна божественним натхненням", "Ви дуже сонячна людина", "Як завжди чарівно".

Нагадаємо, зухвала Трегубова з "Х-фактора" розвалилася на підлозі, задерши платтячко.

А ще Politeka писала, що зірка "Х-фактора" Трегубова спустила кофтинку, натякнувши на відсутність білизни.