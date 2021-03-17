Співачка Юлія Саніна порадувала шанувальників новим перевтіленням, красуню просто не впізнати

Як повідомляє Politeka.net, відома українська співачка і солістка групи The Hardkiss Юлія Саніна, обожнює яскраві образи і незвичайні перевтілення. Нещодавно у своєму Instagram зірка показала шанувальникам черговий експеримент із зовнішністю-вона перетворилася на пристрасну і яскраву італійку.

На новому знімку Юлія відображена в цікавій локації і незвичайному образі. Перед камерою вона з'явилася в різнобарвному костюмчику цікавого фасону з незвичайним візерунком, під піджаком якого видно зелену кофтинку. При цьому увагу привертає не тільки костюмчик, але і пишна укладка співачки і її яскравий макіяж з жовтими тінями і фіолетовою помадою на губах, вона впевнено дивиться прямо в об'єктив.

У підписі до фотографії Саніна написала: "Italiano Donna. Style and mua @slavachaika. Hair @vitalik_datsiuk". Шанувальники в захваті від такого перевтілення зірки, Юлію завалюють компліментами і захопленими коментарями. "Вау!", "Нове шоу? Фотосесія?", "Вау, фантастика!", "Юлечка, Donna italiana правильніше буде", "Bellissima", "Ви приголомшлива в будь-якому образі", "Шикарно", "Вам дуже пасує", "Кольори просто бомба", "Фантастична", "Захоплююся Вами", "Дуже красива", "Така красива!", "Просто красуня", - пишуть користувачі в коментарях до фото.

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