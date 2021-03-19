Супермодель Жизель Олівейра позбавила дару мови соковитим образом

Як передає Politeka.net, 27-річна красуня опублікувала свіжі фото в своєму мікроблозі в Instagram, на яких безсоромно блиснула "дарами природи".

Так, гаряча брюнетка постала в міні-сукні небесного кольору, призібраному знизу. Приємним "бонусом" став божевільний виріз на півтіла, від пупка до шиї. Дівчина дозволила публіці насолодитися пружною красою, не надівши ліфчика.

Жизель прийняла томну позу, відставивши одну ніжку та вип'ятивши міцний "горішок". Камера перебувала внизу, так що модель продемонструвала себе у всій красі в найвигіднішому ракурсі.

"Погода в Лос-Анджелесі 💙", - підписала фото зірка.

Користувачі з ентузіазмом кинулися обговорювати побачене, засипавши "ангела" компліментами:

"❤️ідеально"

"Нууу! Це чудо краси, Моя Бразилія. ❤️❤️❤️"

"Найкрасивіша дівчина 😇 💙 "

"Я сплю?"

"Схоже на картину"

"грім серед ясного неба"

"Гаряча вона, правда?! ❤️"

"Небесна ще одна попалася"

"У мене більше немає епітетів до цієї ефектної жінки!😍"

Раніше ми розповідали, як модель позувала на тлі білої стіни в зухвалій міні-спідниці синього кольору та темній блузі з ефектним декольте. Жизель покрутилася перед камерою в "найсмачніших" ракурсах, полоняючи виглядом своїх пружних ніжок, сідниць і бюста. Дівчина зібрала волосся у високий пучок і доповнила лук ніжним золотим ланцюжком та невеликою сумкою, яку тримала в руках.

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