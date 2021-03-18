Дочка української актриси Ольги Сумської, 30-річна Антоніна Паперна здивувала розповіддю, про те, як мама відреагувала на її другу вагітність

Антоніна Паперна, яка живе і працює в Росії, стала мамою вдруге в квітні 2020 року, народивши сина Данила.

При цьому дочка знаменитої "Роксолани" зізналася, що спочатку мама не схвалювала швидке поповнення в родині, адже від цього страждатиме Акторська кар'єра Тоні. Одкровеннями артистки поділилися в програмі "Позаочі".

"Пам'ятаю, коли сказала мамі новину про те, що вагітна вдруге. Мама заплакала. І мама, як справжня кар'єристка, не зрозуміла, як можна за два роки знову завагітніти», – згадала Антоніна Паперна.

Також, на думку Антоніни, Сумська приділяла їй недостатньо уваги в дитинстві, оскільки завжди була кар'єристкою.

"Періодично Я бачу, що вона відчуває себе винною за те, що не приділяла уваги в дитинстві. Тому вона намагається мене нахвалити, я це все помічаю. Я не люблю, коли нахвалюють. Якщо хвалити, то за якісь реальні досягнення, а коли це в порожню, То навіщо", – висловилася артистка.

Ольга Сумська погодилася, що вона дійсно кар'єристка. Зірка вважає, що досягти успіху в акторстві по-іншому не можна і варто хапатися за будь-яку можливість. Вона додала, те, що старша дочка зробила вибір на користь сім'ї – героїчно.

"Я йшла по життю без покровителів, без допомоги, і якщо був шанс, я завжди його використовувала. Я вірила, що колись зіграю свою роль. І так само я виховую своїх дітей-будьте кар'єристками, раз вже прийшли в цю професію. Але народити діточок з різницею в 2,5 роки – це героїчно», – підкреслила актриса.

Ольга Сумська зазначила, то стати бабусею вдруге-велике щастя.

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