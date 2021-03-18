Відомий ресторатор і суддя "Майстер Шеф", Ектор Хіменес-Браво, похвалився пікантним знімком
Як повідомляє Politeka.net, цікаве фото шоумен і кулінар показав на своїй сторінці в Instagram.
Ектор похвалився своїми м'язами без одягу. Знімок він зробив крупним планом і пильно дивився в камеру.
Суддя "Майстер Шеф" написав, що прокинувся у філософському настрої і його потягнуло поміркувати.
«Я от думаю, чому люди підписуються на інших людей у соціальних мережах, особливо на незнайомих? Корисний контент з порадами та рецептами і гарні фото - це і так зрозуміло. А в інших випадках? Коли мова йде про лайфстайл блоги? Що шукати там? Натхнення чи навпаки читати про чужі проблеми?» - звернувся він до фоловерів.
Задоволена Лорак після відпочинку в Стамбулі спантеличила "новим" обличчям: "Які губи..."
Марія Рак, яка закотила скандал на "Голосі країни", зізналася у хворобі, яку приховувала: "Було вже так погано..."
Винник, що приховує особисте життя, розсекретив свою нову "половинку": "Ви дуже мила пара"
"Холостяк" Михайлюк похвалився дружиною в бікіні і несподівано розповів про свою біду: "Друзі, я втратив..."
"Стояв біля труни дитини": під час прощання Машенькою Борисовою стався дивний інцидент
Відзначимо, фото Ектора зацікавило користувачів мережі мабуть навіть більше ніж питання.
"Міцний горішок!", "Який же ви сексі«,» Ектор, кайфую від вас«," Ух, який красень!❤ ", "З віком ви стаєте все більше як коньяк«," Ектор, ви напевно ще ніжитеся коли прокидаєтеся!!!?? раз філософствуєте", - пишуть в коментарях.
Відзначимо, Ектор багато часу проводить в тренажерному залі, тому не дивно, що йому хочеться похвалитися результатом своїх зусиль.
Нагадавши, суддя шоу "Майстер Шеф" Хіменес-Браво в басейні пограв з фантазіями жінок: "Шорти зайві"
Як повідомляла Politeka, суддя " Майстер Шеф "Хіменес-Браво покрасувався у вишиванці поруч з Осадчою:" Ектор, вау..."
Також Politeka писала, що мокрий суддя "Майстер Шеф" Хіменес-Браво спантеличив несподіваними одкровеннями в басейні: "з цим у мене …"