Відомий ресторатор і суддя "Майстер Шеф", Ектор Хіменес-Браво, похвалився пікантним знімком

Як повідомляє Politeka.net, цікаве фото шоумен і кулінар показав на своїй сторінці в Instagram.

Ектор похвалився своїми м'язами без одягу. Знімок він зробив крупним планом і пильно дивився в камеру.

Суддя "Майстер Шеф" написав, що прокинувся у філософському настрої і його потягнуло поміркувати.

«Я от думаю, чому люди підписуються на інших людей у соціальних мережах, особливо на незнайомих? Корисний контент з порадами та рецептами і гарні фото - це і так зрозуміло. А в інших випадках? Коли мова йде про лайфстайл блоги? Що шукати там? Натхнення чи навпаки читати про чужі проблеми?» - звернувся він до фоловерів.

Відзначимо, фото Ектора зацікавило користувачів мережі мабуть навіть більше ніж питання.

"Міцний горішок!", "Який же ви сексі«,» Ектор, кайфую від вас«," Ух, який красень!❤ ", "З віком ви стаєте все більше як коньяк«," Ектор, ви напевно ще ніжитеся коли прокидаєтеся!!!?? раз філософствуєте", - пишуть в коментарях.

Відзначимо, Ектор багато часу проводить в тренажерному залі, тому не дивно, що йому хочеться похвалитися результатом своїх зусиль.

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