Відома модель Хлої Кардашьян показала себе під час релаксу

На фото Хлої здалася в міні-бікіні, яке складалося переважно з ниточок. Зірка лежала, хвалячись звабливим "трикутником любові", а зверху накинула кофтинку. Дівчина в руках тримала якийсь напій, демонструючи розкішний манікюр. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Випадання завтра о 9: 00 за тихоокеанським стандартним часом", - написала зірка під фото.

Фанати поставили більше двох мільйонів лайків і написали коментарі:

"О, добре, я бачу тебе", "так готова до літа", ти змушуєш мене пити !!!!", "Так приголомшливо", " виглядаєш приголомшливо ! люблю тебе", "Вау, така прекрасна", "Хлоя, ти така чудова, що завжди була", "така красива", "Тру матуся", "чесно кажучи, люблю тебе, продовжуй сяяти своєю чудовою красою", "я люблю, боже", "цілі тіла досягнуті, сестричка Кардашьян вміє дивувати".

Ми писали, що відома модель Хлої Кардашьян показала себе в свіжому образі, захопивши фанатів.

На фото Хлої здалася в міні-шортиках і ТОПі чорного кольору. Кардашьян позувала біля стіни, схрестивши ніжки, щоб підкреслити апетитні форми.

Нагадаємо, Хлої Кардашьян стиснула пальчиками апетитних "подружок", скинувши ліф

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