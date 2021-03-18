Телеведуча Леся Нікітюк показала жаркий образ в джинсах з вирізом на пікантному місці

Леся Нікітюк звикла публікувати на своїй сторінці в Instagram найяскравіші і сміливі кадри. Особливо, телеведуча любить балувати фанатів знімками з відпочинку, коли кудись їздить. Днями телеведуча вирушила до Туреччини, де вирішила пройти спеціальне обстеження в клініці, а також провести час зі своєю мамою.

Під час однієї з прогулянок Нікітюк засвітилася в стильному гольфі з оригінальним принтом із зображенням рук на її грудях, а також джинсах, які раніше вже викликали в мережі переполох.

Справа в тому, що на фото Нікітюк позувала в тих самих «дірявих» джинсах. Вельми пересічний на перший погляд образ доповнила одна пікантна деталь: як видно на останньому знімку, на джинсах прямо під п'ятою точкою провідною помітна велика дірка. Причому зроблена вона спеціально під сідницями, для залучення уваги.

Також на нових знімках Леся показала, як позує в цікавій локації, яка нагадується Нічний клуб. Перед камерою вона з'явилася в стильному образі-на ній Довга білосніжна блузка цікавого фасону, поверх якої вона накинула модний подовжений піджак красивого бежевого відтінку.

"Красива жінка", "Прекрасна, як завжди", "тобі дуже йдуть піджаки", "не можу надивитися, ну сильно красива", "шикарні ноги", "Колготки з мітками, куди треба цілувати", "Красиво виглядаєте". А колготки підтягуються? Щоб як у пісні "чим вище любов, тим нижче поцілунки", - пишуть в коментарях до фото Лесі.

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