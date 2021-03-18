Відома модель Кайя Гербер показала себе з подружкою в неймовірних образах
На фото Кая була в шкіряних штанях і з прозорим верхом. На бюсті наряд був мереживним, а декольте виявилося більш, ніж зачаровує. Поруч можна побачити іншу модель в аналогічному образі. Дівчата стояли боком, демонструючи молоду красу без сорому, завдяки чому кадр вийшов досить провокаційним. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
"Вау. Чи повинні Ми обидва тепер носити тільки це?",- написала Кайя під фото в сторіс Instagram.
"Тільки уявіть, що вони будуть в одній фотосесії. Кращі голи напевно", - написано в публікації на сторінці в Instagram.
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Фанати поставили понад 400 лайків і написали коментарі:
"Вітаю", "я вже сказав тобі, найгарячіша редакція", "чиста краса".
Ми писали, що дочка легендарної супермоделі Сінді Кроуфорд Кайя Гербер розповіла шанувальникам, що потрапила в біду.
«У мене був невеликий нещасний випадок, але я в порядку!» - йдеться в повідомленні.
Уточнимо, що на опублікованому знімку Кайя Гербер позує в крихітній білизні, а її рука замотана в гіпс. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її шанувальників.
Нагадаємо, 19-річна дочка Сінді Кроуфорд задерла сукню, дозволивши підглянути
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