Учасник шоу "Холостячка" з Ксенії Мішиної Олексій Тригубенко, у якого виявили коронавірус, засмутив шанувальників

Як передає Politeka.net, в сторіс свого аккаунта в Instagram Олексій Тригубенко, Фіналіст реаліті-шоу" Холостячка", розповів про свій важкий стан.

Тригубенко виглядав на відео дуже змученим. Він зазначив, що думав не записувати відео в такому вигляді, але оскільки багато людей писали і запитували про самопочуття, вирішив не змушувати їх хвилюватися ще більше.

"Я хочу вам сказати, що сьогодні у мене була найважча ніч. У мене була висока температура 40, вранці була температура 40. Я три години її збивав, тільки-тільки відійшов, і записую для вас це відео. Сьогодні планую поїхати до лікаря на обстеження, здати всі аналізи, перевірити легені і розуміти, як мені далі продовжувати лікування. Ось такі справи», - поділився він.

Нагадаємо, про свій діагноз Тригубенко розповів 15 березня. Повторний тест підтвердив у нього COVID-19.

Нагадаємо, Олексій Тригубенко дійшов до фіналу проекту" Холостячка " і став на один щабель з Олександром Еллертом у боротьбі за серце актриси Ксенії Мішиної.

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