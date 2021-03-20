Відома модель Хлої Кардашьян показала себе в пікантному ракурсі

На фото Хлої здалася в нижній білизні і прозорому вбранні, який накинула зверху. Зірка розгорнулася спиною, акцентувавши увагу на сідницях, які зайняли пристойну частину кадру. Хлої із задоволенням хвалилася ідеальними півкулями, а також великим кільцем на безіменному пальці. Волосся модель залишила розпущеним, а рукою взялася за талію, підкреслюючи фігуру у вигляді пісочного годинника. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати поставили понад мільйон лайків і написали коментарі:

"Прекрасно", "Сяй красою", "Бразилія тебе любить", "чудова", " Так красиво!!", "Передай привіт Португалія", "дуже красиво", "виглядає як завжди добре", "Вірте в себе, розширюйте свої кордони і робіть все можливе, щоб досягти своїх цілей, беріть приклад з Хлої", "ти ідеальна, Коко", "Будь моєю королевою".

Повідомлялося, що відома модель Хлої Кардашьян показала себе під час релаксу.

На фото Хлої з'явилася в міні-бікіні, яке складалося переважно з ниточок. Зірка лежала, хвалячись звабливим "трикутником любові", а зверху накинула кофтинку.

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